Новые статьи

Сезон путешествий или активного использования автоприцепа позади, а хранение под открытым небом - далеко не лучший способ замедлить коррозию металла и продлить срок службы техники. Тент подвержен износу ветрами и может не позволять конденсату своевременно испаряться. Примёрзнувший на морозе к поверхности прицепа тент, под воздействием ветра, может повредить лакокрасочное покрытие. Отапливаемый или хорошо проветриваемый гараж обычно отведён под автомобиль. Что же делать?