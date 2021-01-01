Новые статьи

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Электронасос бытовой центробежный БЦ-1.1-18-У1.1 Руководство по эксплуатации.

Инструкция, описание, руководство по эксплуатации, ремонт и хранение насоса БЦ

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры электронасоса
Рис. 1 Габаритные и установочные размеры электронасоса

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Электронасос бытовой центробежный БЦ-1.1-18-У1.1 предназначен для подачи воды из водоемов (рек, озер, колодцев и др.) резервуаров для полива садов и огородов.

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Как построить навес для автоприцепа

Навес для автоприцепа-палатки Скиф М1Сезон путешествий или активного использования автоприцепа позади, а хранение под открытым небом - далеко не лучший  способ замедлить коррозию металла и продлить срок службы техники. Тент подвержен износу ветрами и может не позволять конденсату своевременно испаряться. Примёрзнувший на морозе к поверхности прицепа тент, под воздействием ветра, может повредить лакокрасочное покрытие. Отапливаемый или хорошо проветриваемый гараж обычно отведён под автомобиль. Что же делать?

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Система капельного полива "Мокрёна"

Система капельного поливаКапельный полив - это удобный и экономичный способ полива растений.

Разместив шланг капельного полива на поверхности почвы, или слегка заглубив его рядом с требующими полива растениями, вы:

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Как укладывать ламинат без клея. Инструкция

Как уложить ламинат быстро и качественно? Как подготовить основание и подложку? Какие инструменты использовать?

Какова последовательность укладки ламината? Меры предосторожности для обеспечения долгой службы покрытия.

Статья основана на материалах фирмы "Classen" (http://www.classen.ru) - руководстве по сборке и личном опыте.

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Трубопровод и водоразбор в саду, огороде, на дачном участке

Садовый водоразбор с шаровыми кранами и переходниками под быстросъёмные соединителиСовременная промышленность предлагает множество устройств и наборов, предназначенных  для полива садово-огородного или дачного участка. Всевозможные шланги, переходники, разветвители, соединители, насадки, и разбрызгиватели помогают садоводу обеспечить своевременный полив растений и минимизировать потери воды. Как провести трубопровод под землёй и избавиться от длинных шлангов?

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